Consegnato il cantiere per la realizzazione della rotonda alla fermata ferroviaria di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ stato consegnato e allestito il cantiere per la realizzazione della rotonda in prossimità della fermata ferroviaria di Lastra a Signa. La rotatoria si inserisce infatti nell’ambito degli interventi di completamento e di sistemazione a terra delle aree connesse alla fermata “Lastra a Signa” posta in quota sul viadotto ferroviario, realizzato contestualmente al quadruplicamento del corridoio infrastrutturale Firenze – Empoli, tratta Signa – Montelupo. La rotatoria in oggetto si colloca all’intersezione tra la SS67 via Livornese, la SP72 e la futura viabilità comunale che collegherà la SS 67 a via di Sotto, intervento che sarà realizzato nell’ambito del progetto del secondo lotto della variante alla via Livornese.

L’intervento prevede la modifica, in prossimità della fermata, dell’incrocio fra la SP72 e la SS67, con la realizzazione di una rotatoria, sottostante il viadotto, dotata di pista centrale opportunamente dimensionata per consentire un’adeguata circolazione sulla SS67 dei trasporti eccezionali e la riqualificazione dell’intera area della rotatoria, con opere di arredo urbano e opere a verde. L’area in questione sarà pavimentata in coerenza con i materiali già utilizzati per le restanti aree pedonali della fermata. Tutta l’area tra il parcheggio e la nuova rotatoria stradale, tra il borro di Rimaggio e la rotatoria, sarà dotata di sistemazione a verde con utilizzo di essenze che saranno scelte tra quelle tipiche e rappresentative della zona territoriale.

La fine dei lavori è prevista in 399 giorni lavorativi (a partire dal 6 giugno). Il costo dell’intera opera, a carico di Rfi, è di 1.494.000 euro. “Si tratta di una infrastruttura attesa da anni in un’intersezione sensibile e strategica del territorio – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – ovvero fra SS 67 e la SP 72. Il procedimento inerente l’opera è iniziato nella passata consiliatura con un investimento di 300.000 euro di risorse comunali per la bonifica dell’area. La nascitura rotonda acquisterà ancora più rilevanza poiché si innesterà con la nuova viabilità del 2° lotto del progetto della variante a via Livornese, collegandosi con via di Sotto e consentendo così la fluidificazione del traffico sia dalla colline che in direzione Signa”.