Consigli di lettura 2026. Labanca da Romano Prodi a Papa Francesco

SESTO FIORENTINO – Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino.
Assessore Massimo Labanca c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026?
Tra le letture del 2025 voglio consigliare Il dovere della speranza, dialogo tra Romano Prodi e Massimo Giannini sul nostro tempo e le sue complessità. Per l’inizio del 2026 mi propongo non una lettura, ma la ri-lettura dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco.
Se dovesse scegliere una novità per il 2026 del suo assessorato (bilancio, finanze, tributi, economato, patrimonio e gare, casa) per i sestesi, quale indicherebbe?
Senz’altro l’istituzione dell’Agenzia Sociale per la Casa, una risposta aggiuntiva ed efficace al disagio abitativo che, purtroppo, è un tema molto presente anche nella nostra comunità. L’Agenzia sarà uno strumento utile per aiutare le persone in temporanea difficoltà a riacquisire una nuova autonomia.