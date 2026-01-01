Consigli di lettura 2026. Sanquerin, il giallo sociale e i classici

SESTO FIORENTINO – ⁠Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino. Assessore Camilla Sanquerin c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026? Dieci e Undici di Andrej Longo. […]

SESTO FIORENTINO – ⁠Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino.

Assessore Camilla Sanquerin c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026?

Dieci e Undici di Andrej Longo. Io non amo i racconti, quindi ho letto il primo dei due in un momento in cui avevo dato fondo a tutta la libreria. E ho scoperto dei capolavori: rabbia, ingiustizia, denuncia sociale, ma anche ritratti di persone che nonostante tutto custodiscono una luce preziosa. Nel 2026 proverò a prendere di petto qualche classico.

Se dovesse scegliere una novità per il 2026 del suo assessorato (politiche sociali, volontariato, integrazione e solidarietà) per i sestesi, quale indicherebbe?

Spero di riuscire a inaugurare la casa di comunità di via Tassoni: un investimento che il nostro territorio aspetta da troppo tempo, ma anche un’occasione per ripensare il modo in cui il territorio si prende cura delle fragilità, che non sono quasi mai solo sanitarie.