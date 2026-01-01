Consigli di lettura 2026. Sforzi, attualità e gialli

SESTO FIORENTINO – ⁠Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino. Assessore Damiano Sforzi c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026? Tra le letture fatte nel 2025 […]

SESTO FIORENTINO – ⁠Fine anno è momento dei bilanci, lasciando da parte quello del Comune, e parliamo di libri. Abbiamo chiesto qualche consiglio alla giunta comunale di Sesto Fiorentino.

Assessore Damiano Sforzi c’è una lettura fatta nel 2025 che consiglierebbe? E una che si propone di leggere nel 2026?

Tra le letture fatte nel 2025 consiglio Voci dall’altra Russia di Raffaella Chiodo Karpinsky, un’amica che scrive anche su Avvenire e che sta portando avanti una coraggiosa opposizione al regime di Putin. Per il 2026 ho in programma un inizio defatigante con i gialli di Manzini, Malvaldi e Carlotto.

Se dovesse scegliere una novità per il 2026 del suo assessorato (urbanistica, edilizia privata e convenzionata, vigilanza attività edilizia, sport) per i sestesi, quale indicherebbe?

Nei primi mesi dell’anno si concluderà il progetto sperimentale di intervento per benessere emozionale degli atleti negli sport di squadra e allenatori attraverso numerosi incontri per allenare il controllo e la crescita psico-emotiva nei campi sportivi. Vorremmo inserirlo come progetto rivolto a migliorare la qualità della vita nello sport delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Per quanto l’urbanistica chiuderemo una vicenda che avanti da oltre 20 anni su Ingromarket che vedrà la presa in carico delle opere di urbanizzazione con progetti innovativi che riqualificheranno tutta l’area.