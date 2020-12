Consiglieri regionali Pd: “Si rivedano i limiti alla mobilità per i giorni di Natale”

FIRENZE – Il post sulla pagina Facebook dei consiglieri regionali Pd della Toscana è stato pubblicato più o meno un’ora fa: “Lanciamo un appello al Presidente Giuseppe Conte: si rivedano i limiti alla mobilità per i giorni di Natale”. “Siamo noi i primi, in questi giorni così difficili, – continuano – a confrontarci quotidianamente con […]

“Siamo noi i primi, in questi giorni così difficili, – continuano – a confrontarci quotidianamente con i cittadini per sensibilizzarli sulla necessità di non abbassare la guardia proprio ora che stiamo ottenendo i risultati attesi, nella lotta contro il Covid-19, ma se il Governo adotta provvedimenti che verranno ritenuti eccessivi e vessatori, finirà che otterremo l’effetto opposto, rispetto a quello sperato. Lanciamo un appello a rivedere le disposizioni contenute nel Dl, approvato dal Consiglio dei Ministri, che sarà illustrato a breve dal Presidente del Consiglio, in relazione alla mobilità nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio”.

E ancora: “Occorre modificare quella previsione perché non sarebbe compresa dai cittadini e renderebbe meno accettabile anche lo sforzo complessivo che con il nuovo Decreto si chiede a tutti noi. Rendere possibili, nel rispetto delle norme, i ricongiungimenti familiari entro i confini regionali nel periodo natalizio, sarebbe una spinta forte per molti cittadini a rispettare le regole e a non aggirarle. C’è ancora tempo e si deve provvedere. Tapparsi le orecchie e non ascoltare il grido che si sta levando in queste ore, man mano che la notizia si diffonde, sarebbe sbagliato”.