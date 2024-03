Consiglio comunale a Calenzano il 7 marzo

Giovedì 7 marzo alle ore 15 si riunisce il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nell’apposita sala consiliare Nilde Iotti del Municipio, in base all’Ordine del giorno. Comunicazioni e proposte. 2. Approvazione verbale seduta consiliare del 30 Gennaio 2024. 3. Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifiche. 4. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 […]

Giovedì 7 marzo alle ore 15 si riunisce il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nell’apposita sala consiliare Nilde Iotti del Municipio, in base all’Ordine del giorno.

Comunicazioni e proposte.

2. Approvazione verbale seduta consiliare del 30 Gennaio 2024.

3. Regolamento di Polizia Mortuaria – Modifiche.

4. Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026.

5. Approvazione verbali di somma urgenza e lavori per la messa in sicurezza della viabilita’ del comune di Calenzano a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Attivazione procedura di riconoscimento di spesa ai sensi dell’art. 191 co.3 TUEL, D. Lgs. 267/2000.

6. Variante ai sensi dell’art. 112 L.R. 65/2014 al Piano Urbanistico Attuativo del comparto 10 – PDR, in via delle Cantine e via Bessi.

7. Modifiche ed integrazioni al Regolamento di attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (approvato con Delibera C.C. n. 127 del 26 ottobre 2023).

8. Ordine del Giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico e Calenzano Futura contro gli infortuni sul lavoro e le morti bianche.

9. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione del centro cittadino e degli alloggi Erp di viale del Pino.

10. Interpellanza presentata dal consigliere comunale Daniela Pancani del Gruppo Misto con oggetto: “Mancanza di sicurezza, scarsa illuminazione e scarsa segnaletica di pre-avviso Muro adiacente via Arrighetto da Settimello (zona Cimentizia).

11. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra per Calenzano-Per La Mia Città sulla risoluzione contrattuale dell’appalto lavori del nuovo centro servizi e della nuova guardiania al Parco del Neto.

12. Interrogazioni.