Consiglio comunale a Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per mercoledì 27 aprile alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto.



Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Art. 175 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con atto n.76 del 16/03/2023.

3. Tassa sui rifiuti (tari): presa d’atto del Pef, determinazione della tariffa tari di riferimento ed approvazione delle tariffe puntuali Tari per l’anno 2023.

4. Variazioni al bilancio di previsione 2023-2025: variazioni di competenza e di cassa.

5. Ordine del giorno avente ad oggetto “Migliorare la situazione agibilità di palestra e aule per l’incolumità degli studenti dell’I.I.S.S. “Piero Calamandrei” di via Di Vittorio e di via Milazzo in Sesto Fiorentino” presentato dal gruppo consiliare Lega.

6. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sensibilizzare Governo a compiere tutti gli atti per revocare onorificenze al maresciallo Josip Broz (conosciuto meglio come Maresciallo Tito) per indegnità” presentato dal gruppo consiliare Lega.

7. Ordine del giorno avente ad oggetto “Diritto alla genitorialità e accesso all’ istituto del matrimonio senza discriminazioni”, presentato dai gruppi consiliari Ecolò, Per Sesto, Sinistra Italiana e Partito Democratico.

8. Mozione avente ad oggetto “Iniziative di promozione dell’olio extra vergine d’oliva del territorio sestese”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “Difesa del Servizio sanitario nazionale”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò.