Contributo affitti, 250.000 euro dal Comune per il sostegno alle famiglie 

PRATO – Sarà di 250.000 euro la cifra messa a disposizione dall’amministrazione comunale per il sostegno al contributo affitti. La giunta comunale ha dato le indicazioni di utilizzare questa cifra, in aggiunta ai circa 90.000 euro messi a disposizione dalla Regione Toscana, indicando gli indirizzi, i criteri e le procedure da inserire nel bando per l’utilizzo di queste risorse. Da due anni il governo ha azzerato i fondi per il contributo affitti passando dagli 835.000 euro appunto del 2022 agli zero attuali. L’amministrazione e la Regione Toscana hanno cercato di attenuare questa mancanza sostanziosa di risorse ma il milione e 145.000 euro a disposizione del 2022 e composto da risorse regionali, comunali e fondo nazionale è lontano da essere raggiunto. Nell’indicazione dei criteri da inserire nel bando che sarà pubblicato prossimamente sono state previlegiate le fasce di popolazione con redditi più bassi e in possesso di determinati requisiti di fragilità come la presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità, persone over 70, un solo genitore e minori a carico.