Contributo affitti, il Comune stanzia 31.800 euro per coprire i mancati finanziamenti statali

LASTRA A SIGNA – “Il governo non mantiene le promesse, dice di aiutare le famiglie e poi taglia dalla Legge di Bilancio i contributi a integrazione dei canoni di locazione. Con uno sforzo economico abbiamo deciso quindi di sostenere le famiglie investendo 31.837 euro di risorse comunali a copertura di questa mancanza”: lo ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini. “Le nostre risorse non sono cospicue come quelle che negli anni passati metteva a disposizione lo Stato ma non potevamo rimanere inerti davanti a questa ingiustizia, – ha proseguito l’assessore Gorini – abbiamo fatto tutto il possibile per trovare risorse dal nostro bilancio in modo da dare un aiuto alle famiglie in questo ennesimo anno di difficoltà. Dopo gli anni di Covid infatti i disagi non sono finiti a causa dell’inflazione che colpisce in modo sproporzionato i ceti sociali aggravando maggiormente le condizioni di chi è più debole. Voglio infine ringraziare la sensibilità in campo sociale della Regione Toscana perché ha destinato un piccolo contributo che, sommato alle nostre risorse, ci ha permesso di stanziare quasi 40.000 euro per il bando”.

Fino al 29 novembre è possibile fare richiesta del contributo affitto: le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il portale online Presentazione istanze accessibile dalla home page del sito del Comune (raggiungibile anche al link https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/). Per la presentazione dell’istanza è necessario autenticarsi attraverso modalità SPID. Per maggiori informazioni contattare gli uffici ai numeri 0553270127-116.