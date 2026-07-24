Contro lo spaccio anche l’infallibile fiuto degli “agenti a quattro zampe” Ritter e Tesla

PRATO – Gli agenti a quattro zampe Ritter e Tesla sono scesi in campo per garantire la sicurezza nei parchi della città grazie al loro fiuto, capace di individuare sostanze nascoste anche nel terreno e nella fitta vegetazione. Nei giorni scorsi, infatti, l’Unità cinofila della Polizia locale ha effettuato una serie di controlli all’interno di parchi, giardini pubblici e altre aree urbane, con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e di contrastare le attività illecite connesse all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ed è stato proprio l’intervento degli infallibili nasi di Ritter e Tesla a permettere il sequestro di alcune sostanze nella zona del Parco dell’Ippodromo, dei giardini di Santa Trinita e di via Turchia e in ulteriori aree delle periferie. Le sostanze rinvenute sono state analizzate e sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con il monitoraggio delle aree verdi e degli spazi pubblici cittadini.