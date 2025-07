Controlli a Chiesanuova: due denunce per spaccio e ricettazione

PRATO – Non è sfuggito al fiuto di Tesla l’involucro contenente cocaina gettato da uno spacciatore inseguito dagli agenti della Polizia Municipale: è accaduto giovedì pomeriggio in via dei Gobbi, quando una pattuglia del Reparto Motociclisti del Comando di piazza Macelli ha intimato l’alt a un’auto per un normale controllo di Polizia stradale. Il conducente, […]

PRATO – Non è sfuggito al fiuto di Tesla l’involucro contenente cocaina gettato da uno spacciatore inseguito dagli agenti della Polizia Municipale: è accaduto giovedì pomeriggio in via dei Gobbi, quando una pattuglia del Reparto Motociclisti del Comando di piazza Macelli ha intimato l’alt a un’auto per un normale controllo di Polizia stradale.

Il conducente, un uomo di etnia nordafricana, invece di fermarsi ha cercato di fuggire e, una volta entrato in un parcheggio, è sceso rapidamente dal veicolo dandosi alla fuga a piedi, di corsa, in direzione dell’area verde vicino alla linea ferroviaria. Subito gli agenti si sono lanciati all’inseguimento nei campi fino a via Wangen, dove l’uomo, nella corsa, ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo tra la fitta vegetazione. E’ stato raggiunto edidentificato: si tratta di un ventisettenne marocchino senza fissa dimora privo di permesso di soggiorno.

I vigili, con l’ausilio dell’Unità Cinofila del Comando fatta arrivare sul posto, sono riusciti a rinvenire l’involucro, che conteneva 15 dosi di cocaina da 1 grammo ciascuna, già confezionate e pronte per la vendita. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. Rischia ora una condanna fino a 5 anni di reclusione.

Inoltre nella serata di ieri, ancora un equipaggio del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale ha intercettato un’auto risultata rubata: alla guida un nordafricano già noto alle forze dell’ordine e gravato da vari precedenti di Polizia. Il veicolo stava transitando in zona Chiesanuova quando ha attirato l’attenzione degli agenti che lo hanno fermato, scoprendo che era di proprietà di una società di noleggio che ne aveva denunciato il furto al Commissariato di Polizia di Latina due settimane fa. Il veicolo è stato sequestrato ed è in attesa di restituzione al proprietario, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione.