Corsa campestre, spettacolo e grandi numeri a Villa Montalvo

CAMPI BISENZIO – Centinaia di persone coinvolte a vario titolo, di cui 722 atleti appartenenti a 68 società della Toscana. A Villa Montalvo ancora una volta la corsa campestre protagonista per le gare Fidal della prima giornata del Campionato regionale di società per il settore promozionale (la seconda e conclusiva giornata sarà il 2 marzo a Lucca) e la quarta e conclusiva prova del Gran Prix di corsa campestre regionale Fidal che assegnava, per il settore assoluto, anche i titoli regionali assoluti e Under 23 maschili e femminili di cross corto sulla distanza dei 3 chilometri. Sei le partenze e tante le emozioni, per l’organizzazione, perfetta, dell’Atletica Campi, rispettando al minuto tutti gli orari di gara e mettendo a disposizione tutti i servizi del caso. Si lavora in prospettiva (sotto traccia) in stretta collaborazione col Comune per riportare a Campi Bisenzio un grande evento nazionale di corsa campestre come già avvenuto più volte in passato, come nel 2009 e nel 2021, quando il Parco aveva ospitato due ormai leggendarie edizioni dei Campionati italiani assoluti, o come in occasione del Campionato nazionale Uisp del 2010. L’assessore allo sport del Comune di Campi Simona Pizzirusso ha presenziato a tutta la manifestazione. Presente anche il presidente della Fidal Toscana Fabio Mariotti.

Per quanto riguarda le gare si è cominciato con le Ragazze (quasi 160 iscritte) sulla distanza di 1,5 km e il successo è andato alla beniamina di casa, Letizia Oltrabella dell’Atletica Campi. Fra i Ragazzi (quasi 150 iscritti e stessa distanza), bis del successo dello scorso anno con dominio assoluto per Philippe Vannucchi dell’Uisp Atletica Siena che ha confermato la superiorità dimostrata anche nelle prove precedenti di questa stagione. Poi è stata la volta delle Cadette (quasi 110 iscritte) sulla distanza di 2 km e successo di Sveva Bertolucci della Virtus Lucca, atleta che è anche campionessa italiana di categoria su strada di ciclismo e che ha vinto nel triathlon le principali gare nazionali a cui ha partecipato di recente. I Cadetti (quasi 100 iscritti) hanno completato le gare del settore promozionale con la vittoria sulla distanza di 2,5 km di Francesco Calamai, portacolori dell’Atletica Calenzano.

Per quanto riguarda le gare del settore agonistico, fra i maschi, con oltre 140 iscritti, vittoria e titolo toscano assoluto per Mattia Paggetti dell’Uisp Siena su Yassine Lamnaouar della Toscana Atletica Jolly, secondo e campione toscano Promesse (Under 23). Tra gli Junior vince Antonio Del Vecchio dell’Atletica Livorno, sesto assoluto, come lo scorso anno. Tra gli Allievi il migliore è il suo compagno si società Daniele Santucci. Nella gara femminile successo per Carolina Fraquelli che aveva già vinto la prova del Campionato di società di Sinalunga (per lei anche il titolo toscano Under 23) su Giulia Morelli dell’Atletica Livorno che ha provato inizialmente a starle a ridosso. Ofelia Biancalani della Toscana Atletica Empoli Nissan è quarta assoluta e prima delle Allieve. Prima Juniores Flavia Pascu dell’Atletica Livorno, settima.

Le gare sono andate in onda in diretta e si possono rivedere sul canale YouTube Toscana Atletica Jolly Channel che ha messo in campo cinque telecamere più il drone al seguente link: https://www.youtube.com/live/togz_BmGABw?si=PX6Z5jIuPIreW1k3.