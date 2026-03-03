Così Lastra a Signa “abbatte” le barriere architettoniche: nuova rampa di accesso al palazzo comunale, gli altri interventi

LASTRA A SIGNA – Prosegue il lavoro e l’impegno dell’amministrazione comunale nell’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo particolare negli edifici e negli spazi pubblici. Si sono conclusi infatti in piazza del Comune i lavori per la nuova rampa di ingresso al palazzo comunale realizzata in muratura e pietra serena che consente un accesso molto più rapido […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue il lavoro e l’impegno dell’amministrazione comunale nell’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo particolare negli edifici e negli spazi pubblici. Si sono conclusi infatti in piazza del Comune i lavori per la nuova rampa di ingresso al palazzo comunale realizzata in muratura e pietra serena che consente un accesso molto più rapido e immediato. L’intervento è stato realizzato grazie anche all’impegno di sensibilizzazione portato avanti sul tema in questi anni dal consigliere comunale Alessio Pancani. Anche negli altri cantieri in corso l’amministrazione comunale ha posto un occhio di riguardo ad interventi di abbattimento di ostacoli e barriere architettoniche: al Centro Sociale, nell’ambito dei lavori di sistemazione della pavimentazione esterna del piano terra, è stato realizzato un vialetto per raggiungere il parcheggio nell’area dell’ex Coop che consente il passaggio degli utenti con disabilità che utilizzano la sedia a rotelle.

Nei giardini di Largo Saint Fons, dove è in corso l’installazione di nuove attrezzature ludiche, sarà presente un nuovo gioco combinato multifunzione inclusivo, costituito da elementi utilizzabili da terra ed in elevazione per lo svolgimento di attività diversificate, che contribuirà così a creare uno spazio pensato come luogo di interazione, in cui i bambini potranno condividere e giocare insieme indipendentemente dalle proprie abilità. I pannelli ludici presenti daranno la possibilità anche ai bambini con disabilità più importanti di partecipare al gioco e di interagire con gli altri coetanei. Infine anche l’intervento dei nuovi marciapiedi a Porto di Mezzo è stato portato avanti seguendo le regole di abbattimento delle barriere architettoniche e quindi garantendo ovunque la larghezza necessaria di 150 cm per il transito nei due sensi di persone in carrozzina e comunque, nei restringimenti necessari, una larghezza superiore ai 90 cm per consentire il transito a senso alternato di eventuali persone con disabilità.