Costellazioni familiari, cosa sono e a cosa servono: via a una serie di incontri

CALENZANO – Bert Hellinger, fondatore delle costellazioni familiari a partire dagli anni ’80, ha teorizzato gli “ordini dell’amore” o leggi fondamentali che regolano i sistemi familiari: appartenenza, ordine, equilibrio tra il dare e il ricevere solo per fare alcuni esempi. Questi principi, fondamentali nella terapia con le costellazioni familiari, possono essere compresi e messi in scena sul campo morfogenetico (con partecipanti reali o simbolici), sia con sedute individuali che in sedute di gruppo, anche on line. Sulla base di questo impianto teorico, prenderanno quindi il via i gruppi terapeutici di costellazioni familiari, condotti da Daniela Pancani, psicoterapeuta – Criminologa forense e costellatrice familiare a partire da domenica 1 febbraio, in orario 16-19, presso la sede di Martineti Assicurazioni, in via Don Minzoni 17 a Calenzano. Il primo incontro sarà un workshop esperienziale gratuito (aperto a un numero di 8/10 partecipanti) a cui seguiranno incontri di gruppi strutturati, per chi intende proseguire il percorso o per chi ne faccia richiesta, a partire da venerdì 13 febbraio in orario 17-19 con cadenza quindicinale. Per partecipare al workshop esperienziale è necessario contattare la stessa Daniela Pancani ai seguenti recapiti: WhasApp 333 7310732 – dr.danielapancani@libero.it e/o lo staff di Martineti Assicurazioni ai seguenti recapiti (055 2696365 – martinetiassicurazioni@gmail.com).