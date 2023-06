“Costruisce” abusivamente su terreni vincolati: denunciato dai Carabinieri forestali

FIRENZE – I militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto hanno portato a termine una serie di accertamenti nel Comune di Firenze, in via di Ruffignano, su presunte irregolarità edilizie in ambito rurale avvalendosi della collaborazione dei tecnici dell’Ufficio edilizia privata dello stesso Comune di Firenze. E, in occasione del sopralluogo effettuato, era presente anche […]

FIRENZE – I militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto hanno portato a termine una serie di accertamenti nel Comune di Firenze, in via di Ruffignano, su presunte irregolarità edilizie in ambito rurale avvalendosi della collaborazione dei tecnici dell’Ufficio edilizia privata dello stesso Comune di Firenze. E, in occasione del sopralluogo effettuato, era presente anche il proprietario dei terreni che è stato identificato preventivamente e al quale è stato comunicato che tipo di accertamento sarebbe stato svolto. I Carabinieri forestali hanno rilevato degli illeciti per la presenza di manufatti edili in corso di realizzazione e già realizzati su terreni che ricadono in area con vincolo paesaggistico con la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del massiccio di Monte Morello”. Inoltre l’area in questione si trova all’interno di un’area naturale protetta di interesse locale (Anpil); in un’area inoltre soggetta a vincolo idrogeologico nonché nel sub-sistema della collina coltivata ai sensi del vigente Regolamento urbanistico e classificata secondo il piano strutturale vigente come area a pericolosità geologica molto elevata G4. Per le irregolarità riscontrate il proprietario è stato dunque denunciato all’autorità Giudiziaria per avere realizzato manufatti in violazione del Testo unico dell’edilizia.