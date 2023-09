Costruisce dei manufatti in un’area a destinazione agricola: denunciato dai Carabinieri forestali

SESTO FIORENTINO – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel dare seguito a un provvedimento di dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno scoperto altri abusi edilizi realizzati recentemente nel Comune di Sesto Fiorentino. In particolare in via Lungo Gavine, nel Parco della Piana, all’interno di un lotto di terreno rurale. […]

SESTO FIORENTINO – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Ceppeto, nel dare seguito a un provvedimento di dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno scoperto altri abusi edilizi realizzati recentemente nel Comune di Sesto Fiorentino. In particolare in via Lungo Gavine, nel Parco della Piana, all’interno di un lotto di terreno rurale. Al momento dell’arrivo dei militari dell’Arma erano presenti il proprietario e il “conduttore” del fondo. Nel prendere visione dell’area per riferire al competente ufficio urbanistico del Comune di Sesto Fiorentino, che aveva richiesto un sopralluogo di verifica, i Carabinieri forestali hanno potuto appurare che erano stati realizzati ex novo altri manufatti. In particolare si trattava di tre manufatti aventi rilevanza edilizia muniti di impianto elettrico e uno di questi predisposto a scopo abitativo, realizzati in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico e senza le dovute autorizzazioni. Su un terreno che ha destinazione agricola. L’elenco degli interventi ammessi, infatti, sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione di un parco agricolo periurbano dove, oltre a interventi volti a incrementare la naturalità dell’area, è ammessa l’ordinaria coltivazione del suolo. Una persona è stata dunque segnalata all’Autorità giudiziaria per aver realizzato manufatti abusivi, in violazione del Testo unico dell’edilizia.