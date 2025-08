“Criticità strutturali”: chiusa la passerella pedonale sul rio Montiloni

POGGIO A CAIANO – Dal pomeriggio di oggi, lunedì 4 agosto, attraverso un’ordinanza, è stata chiusa la passerella pedonale sul rio Montiloni. L’ordinanza è stata emessa in seguito alle criticità strutturali alle spallette del ponticello tali da non garantire una sufficiente altezza dei parapetti laterali. Di conseguenza non viene garantita la sicurezza per il transito […]

POGGIO A CAIANO – Dal pomeriggio di oggi, lunedì 4 agosto, attraverso un’ordinanza, è stata chiusa la passerella pedonale sul rio Montiloni. L’ordinanza è stata emessa in seguito alle criticità strutturali alle spallette del ponticello tali da non garantire una sufficiente altezza dei parapetti laterali. Di conseguenza non viene garantita la sicurezza per il transito pedonale. “Da quando sono sindaco mi sono già arrivate diverse segnalazioni in merito alle condizioni di questa passerella, – commenta il primo cittadino di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – adesso, viste le condizioni dei parapetti, che in più punti non esistono più, abbiamo deciso per la chiusura del ponticello. Provvederemo quanto prima alla messa in sicurezza della passerella e ai successivi lavori per il ripristino delle spallette e rendere così di nuovo fruibile ai pedoni quel piccolo ponte”.