Criticità strutturali nel muro di contenimento: hiusura temporanea di via Giovanni XXIII

SIGNA – A seguito della constatazione di un aumento delle criticità del muro di contenimento in via Giovanni XXIII, l’amministrazione comunale ha disposto, “a tutela della pubblica e privata incolumità, un provvedimento di chiusura del tratto stradale interessato. A tal fine, è istituito il divieto di transito sul tratto di via Giovanni XXIII compreso tra il civico numero 4 e l’incrocio con via dei Berti a partire da venerdì 19 giugno. Tale provvedimento, adottato in via cautelativa, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Al fine di “garantire la regolare circolazione e limitare i disagi ai cittadini, l’amministrazione ha disposto, da venerdì 26 giugno e fino alla completa rimessa in sicurezza del muro, il parziale spostamento temporaneo dei posteggi del mercato settimanale attualmente ubicati in via Mazzini e piazza della Repubblica. Conseguentemente, nella giornata di venerdì, dalle 6.45 alle 17, sarà vietata la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli nel parcheggio di via Roma al numero civico 271 e nel tratto di via Roma compreso fra l’incrocio tra via Argine Strada e il civico numero 316”.