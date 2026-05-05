Cultura diffusa: l’assessora regionale Manetti a Calenzano

CALENZANO – Prosegue il viaggio della cultura promosso dall’assessora regionale Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Domani, mercoledì 6 maggio, dalle 10.30, l’assessora Manetti accompagnata dal vicesindaco Martina Banchelli sarà a Calenzano. Due le tappe previste: alla biblioteca Biblioteca CiviCa […]

CALENZANO – Prosegue il viaggio della cultura promosso dall’assessora regionale Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Domani, mercoledì 6 maggio, dalle 10.30, l’assessora Manetti accompagnata dal vicesindaco Martina Banchelli sarà a Calenzano. Due le tappe previste: alla biblioteca Biblioteca CiviCa e al Museo del figurino che racchiude la storia modellismo, in via del Castello. Gli appuntamenti saranno occasione di confronto con realtà culturali del territorio e rappresentanti istituzionali, nell’ambito del percorso regionale volto a valorizzare la cultura come elemento diffuso, accessibile e radicato nelle comunità locali.