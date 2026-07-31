Da Campi Bisenzio a “The Wall”: due coppie di sorelle protagoniste del game show di Max Giusti

CAMPI BISENZIO – Veronica e Federica Alessi, Silvia e Vania Terzo: tutte e quattro campigiane, ma soprattutto, come si capisce dai rispettivi cognomi, sorelle. E tutte e quattro hanno partecipato, in due puntate diverse, al programma televisivo “The Wall”, condotto da Max Giusti su Canale 5. Un “game show” la dicitura esatta, un’esperienza ricca di […]

CAMPI BISENZIO – Veronica e Federica Alessi, Silvia e Vania Terzo: tutte e quattro campigiane, ma soprattutto, come si capisce dai rispettivi cognomi, sorelle. E tutte e quattro hanno partecipato, in due puntate diverse, al programma televisivo “The Wall”, condotto da Max Giusti su Canale 5. Un “game show” la dicitura esatta, un’esperienza ricca di emozioni che ognuna di loro rifarebbe senza pensarci due volte. Due coppie di sorelle, la stessa città di provenienza e un’esperienza destinata a rimanere impressa nei loro ricordi. Pur avendo partecipato in momenti diversi (le puntate sono andate in onda nei giorni scorsi),, le quattro protagoniste hanno vissuto emozioni simili: dall’attesa prima di entrare negli studi televisivi fino all’inizio della gara, ogni istante è stato accompagnato da entusiasmo, curiosità e da quella naturale tensione che si prova quando si è davanti alle telecamere. Ma, una volta iniziato il gioco, ha prevalso la voglia di divertirsi e di vivere fino in fondo un’occasione davvero speciale. “Ci conosciamo da tanto tempo – raccontano – e ci siamo trovate lì per caso, anche qyesta è stata un’emozione”: nessuna di loro, infatti, sapeva della partecipazione al gioco delle altre.

A sinistra Federica e Veronica Alessi, a destra Silvia e Tania Terzo

Per Veronica e Federica, così come per Silvia e Vania, partecipare a “The Wall” ha rappresentato molto più di una semplice apparizione televisiva. È stata l’opportunità di condividere un’esperienza unica con la propria sorella, sostenendosi a vicenda nei momenti più delicati della gara e festeggiando insieme ogni risultato raggiunto. Non a caso, il forte legame che le unisce è stato uno degli elementi che ha reso ancora più intensa questa avventura. Oltre ad apprezzare anche l’organizzazione della trasmissione e l’atmosfera che si respira dietro le quinte. “Siamo state accolte con grande cordialità da tutta la produzione – raccontano – e ci siamo sentite subito a nostro agio. È stato emozionante vedere da vicino come nasce un programma televisivo e conoscere il lavoro di tante persone che, lontano dalle telecamere, contribuiscono alla riuscita dello spettacolo”.

Anche l’incontro con Max Giusti ha lasciato un ricordo positivo: “È stato disponibile, simpatico e capace di metterci a nostro agio fin dai primi minuti. La sua spontaneità ci ha aiutato ad affrontare la gara con maggiore serenità, facendoci vivere ogni momento con il sorriso”.

Al di là del risultato ottenuto (Veronica e Federica hanno vinto 29.000 euro, Silvia e Vania 58.000), tutte concordano su un aspetto: il valore dell’esperienza supera qualsiasi vincita. Le emozioni provate, la possibilità di rappresentare Campi Bisenzio in una trasmissione di successo e il privilegio di condividere tutto questo con una persona speciale come una sorella sono ricordi che conserveranno per sempre. “Se ci richiamassero, rifaremmo tutto immediatamente”, affermano senza esitazione. La loro storia rappresenta anche una curiosa coincidenza: non è frequente che ben due coppie di sorelle della stessa città partecipino allo stesso programma televisivo, seppur in due puntate diverse. Un particolare che rende questa doppia avventura ancora più speciale e che ha suscitato l’interesse di amici, parenti e di molti cittadini di Campi Bisenzio, che hanno seguito con affetto e partecipazione le loro apparizioni in televisione. Perché alcune esperienze finiscono quando si spengono le telecamere, mentre altre continuano a vivere nei ricordi di chi le ha condivise. E per loro, “The Wall” sarà sempre una di queste. Ah, “abbiamo riso tanto”, dicono. Ed è la conclusione più bella di questa storia.