Da lunedì saranno 1524 gli alunni che torneranno a scuola

CALENZANO – La campanella a Calenzano suonerà lunedì 15 settembre per 1524 alunni. Tanti, infatti, sono gli iscritti alle scuole del territorio. Di questi 352 sono gli iscritti alle scuole dell’infanzia (di cui 19 alla paritaria), 714 alle scuole primarie, 458 alla secondaria di primo grado. Le bambine e le bambine che comporranno le prime classi della primaria sono 135, mentre sono 139 gli alunni delle prime classi della Arrighetto da Settimello. Da martedì 16 settembre ripartiranno i servizi scolastici erogati dal Comune, il servizio di prescuola (76 domande presentate), il trasporto scolastico – che ha 218 adesioni – e il piedibus, che conta al momento 193 iscritti. I servizi sono in collaborazione con le associazioni del territorio. Il piedibus è gestito dall’associazione Sale in Zucca in collaborazione con la Pubblica Assistenza: gli studenti vengono accompagnati a scuola dai volontari lungo i percorsi, che prevedono varie fermate. Al via anche l’attività di accompagnamento sui bus scolastici e di vigilanza davanti alle scuole per l’attraversamento stradale a cura dell’associazione Anziani. Il servizio mensa sarà attivo da giovedì 18 settembre.