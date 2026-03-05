Da Seano a via Baccheretana, lavori in corso: ecco quali sono le strade a senso unico alternato

CARMIGNANO – Ancora lavori stradali, ancora modifiche alla viabilità. Continua l’azione di E-distribuzione per la realizzazione della nuova rete elettrica, con interramento delle linee aeree: a Seano, in via Sironi, dal numero civico 15 alla cabina di Enel, circolazione a senso unico alternato, con movieri, dal 7 marzo a lunedì 13 aprile, nella fascia oraria 7-18. I lavori per il nuovo elettrodotto provocano la circolazione a senso unico alternato, con semaforo, anche su via Baccheretana, fra via via Baccheretana/via Valle, all’altezza del numero civico 533 e via Pistoiese/via Baccheretana, in corrispondenza del civico 197, da lunedì 9 marzo a giovedì 9 aprile, nelle ore comprese tra le 7 e le 18. Sempre un cantiere E-distribuzione provocherà limitazioni su via Lame (senso unico alternato, con semaforo), dalle 7 alle 18 di martedì 7 aprile a giovedì 30 aprile. Dalle ore 8 alle 18, da lunedì 16 a venerdì 27 marzo, via Loggette sarà invece chiusa. Lo sbarramento tra il numero civico 2 e 10, provoca la deviazione su via Pistoiese verso Seano e su via Carmignanese verso Comeana.
(Immagine di archivio)