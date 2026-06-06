“Da Sesto al mondo. 100 anni di Bruno Bartoletti” alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Partito dalla sua Sesto Fiorentino, Bruno Bartoletti è stato tra le figure più autorevoli della musica italiana del Novecento. Nel centenario della nascita, la città ricorda il grande direttore d’orchestra con la serata “Da Sesto al mondo – 100 anni di Bruno Bartoletti”, martedì 9 giugno (alle 21,15) alla Biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. L’evento è a cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino, a lui intitolata. Sul palco salirà un ensemble di archi diretto da Alessandro Pinzauti. In programma pagine di Mozart, Schubert e Sibelius. Nel corso della serata un video ripercorrerà alcuni momenti salienti della carriera del Maestro. Dopo gli studi al Conservatorio Cherubini di Firenze, Bruno Bartoletti intraprese una carriera internazionale che lo portò a dirigere nei maggiori teatri del mondo, dalla Scala di Milano alla Lyric Opera di Chicago. Per molti anni legò il suo nome al Maggio Musicale Fiorentino, di cui è stato direttore stabile e direttore artistico. Apprezzato interprete del repertorio operistico italiano, contribuì alla diffusione delle opere di Verdi, Puccini e dei compositori contemporanei. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, è caldamente consigliata la prenotazione sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851.

Sempre per “Un palco in biblioteca”, mercoledì 10 giugno (alle 21,15) andrà in scena “Le cognate”, capolavoro teatrale di Michel Tremblay sospeso tra comicità e tragedia. Sul palco salirà la compagnia di Metropolis Teatro, adattamento di Tommaso Parenti, regia di Chiara Meriggi (biglietto 10 euro, prenotazioni https://www.teatro-metropolis.com). “Un palco in biblioteca” continuerà fino al 24 luglio con un cartellone di incontri, spettacoli, eventi e laboratori ispirati al mondo della letteratura. In arrivo, tra gli altri, il campione del volley Andrea Zorzi insieme all’attrice Beatrice Visibelli, Anna Meacci nei panni della “Romanina”, l’omaggio a Leo Ferré di Anna Maria Castelli e tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano”. L’ingresso è gratuito tranne dove diversamente indicato. Prenotazioni sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Info e programma completo sul sito della biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.