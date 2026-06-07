Da Vigo a Santiago de Compostela: il cammino dei pellegrini di Misericordia e per la Bettina

CAMPI BISENZIO – Circa 140 chilometri suddivisi in cinque tappe. Sono quelli percorsi da un gruppo di pellegrini campigiani che, partiti il 1 giugno da Vigo, sono arrivati Santiago de Compostela venerdì 5. Un cammino ricco di significati che Gianni Masi, Andrea Falsetti, Monica Brogi, Annalisa Arrighetti, Antonella Fiaschi, Mauro Innocenti e Marcello Fiaschi hanno […]

CAMPI BISENZIO – Circa 140 chilometri suddivisi in cinque tappe. Sono quelli percorsi da un gruppo di pellegrini campigiani che, partiti il 1 giugno da Vigo, sono arrivati Santiago de Compostela venerdì 5. Un cammino ricco di significati che Gianni Masi, Andrea Falsetti, Monica Brogi, Annalisa Arrighetti, Antonella Fiaschi, Mauro Innocenti e Marcello Fiaschi hanno voluto dedicare al 480° della Misericordia di Campi Bisenzio, ma anche alla Bettina, patrona del nostro Comune. Cinque tappe condizionate dalle avverse condizioni meteo, ma che non hanno impedito ai pellegrini di arrivare a tagliare il traguardo che si erano prefissati, lasciando alla fine di ogni percorso il gagliardetto della Misericordia di Campi Bisenzio e il fazzoletto della Bettina.