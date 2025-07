Dal 1 settembre sarà riattivata la sede Uisp della Piana fiorentina: gli orari di apertura e la linea diretta per gli appuntamenti

CALENZANO – Dal 1 settembre verrà riattivata la sede Uisp della Piana fiorentina. Era il mese di maggio del 2016 quando fu inaugurata la sede della Delegazione Uisp della Piana Fiorentina, che fa riferimento ai Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano. Fu un momento storico con l’inaugurazione in grande stile e tanto lavoro e attività che negli anni ha attraversato quegli uffici. I locali situati proprio a Calenzano in via di Le Prata 6, di fronte allo stadio, all’interno della sede della società sportiva Professione Tennis, diretta da Erasmo Palma, anche lui storico collaboratore e operatore Uisp, e che già allora era presente a quella inaugurazione. Negli ultimi anni, dopo il periodo della pandemia, la sede era stata non più attiva e tutti i tesserati e le società affiliate hanno fatto riferimento esclusivamente agli uffici della sede centrale di Firenze in via Bocchi.

La sede sarà presto di nuovo attiva, il via libera definitivo dato dalla presidente Uisp Gabriella Bruschi dopo il sopralluogo di questi giorni e la visita agli uffici rinnovati. Responsabile della delegazione sarà Franca Francato detta Mara, consigliera Uisp Firenze, la segreteria verrà curata come in passato da Sara Ghirelli. Gli uffici saranno aperti il lunedì mattina dalle 9 alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19. E’ stato attivato anche un numero diretto attivo tutti i giorni in orario di ufficio per prendere appuntamenti mirati al di fuori di questi due giorni, al numero 347 7761516, risponde Sara.

“La riattivazione della sede Uisp della Piana – spiega Gabriella Bruschi, presidente di Uisp Firenze – è un atto concreto per far capire che l’Associazione è vicina ai territori, che opera a stretto contatto con le società sportive locali e che è attenta alle loro esigenze e necessità, che a volte sono peculiari e quindi meritano un attenzione precisa. Per quanto riguarda la delegazione della Piana abbiamo delineato anche la possibilità di organizzare delle manifestazioni sportive ad hoc sul territorio, anche veicolando raccolte di fondi a scopo benefico e coinvolgendo le realtà locali, sia sportive che le amministrazioni. Abbiamo intenzione di potenziare le sedi periferiche all’interno di un’area vasta come è la Città metropolitana di Firenze che elenca ben 41 Comuni e questo è uno dei modi per farlo. La stessa operazione con l’avvicinarsi dell’autunno, per esempio, abbiamo intenzione di ripeterla per il territorio del Mugello”.

Intanto l’agenda si riempie dei primi appuntamenti anche esterni alla sede per la delegazione Uisp della Piana con la presenza di uno stand a Calenzano nei venerdì dell’11 e 18 luglio nelle serate del “Venerdì del Centro”, sempre molto frequentate, in via Roma a partire dalle 20.30 dove si sta pensando anche di allestire un piccolo campo da tennis per i visitatori, per dare un segno tangibile e far capire che la delegazione è già in fase operativa.