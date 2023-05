Dal 19 al 21 maggio la “Festa dello sport” al Parco del Neto

CALENZANO – Tre giorni di attività e la partecipazione di oltre trenta associazioni del territorio: al Parco del Neto arriva, dal 19 al 21 maggio, la 17esima edizione della Festa dello sport, organizzata dal Comune di Calenzano, con il supporto tecnico della Primavera dello sport. La manifestazione, patrocinata da Uisp e Coni con il contributo della Regione Toscana, quest’anno ospiterà anche l’iniziativa “Calenzano premia lo sport” con i riconoscimenti agli atleti che hanno ottenuto le migliori prestazioni a livello nazionale, europeo e mondiale e vedrà la partecipazione del nuotatore pluripremiatoLeonardo Deplano.

“Saranno tre giorni di festa – spiega l’assessore allo sport Laura Maggi – con tante occasioni per fare attività sportive e socializzare. Saranno più di 30 le associazioni presenti, che ringraziamo per l’impegno, che daranno modo a tutti di conoscere e provare le tante discipline che si possono praticare a Calenzano. L’attività sportiva contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi e delle loro potenzialità e li aiuta a dar valore alle regole e al rispetto dell’avversario, oltre ad una vita sana ed equilibrata. Un corretto approccio allo sport porta a tutte le età benessere, ma aiuta anche a sviluppare l’inclusione e il rispetto per le culture diverse”.

Il programma prevede venerdì 19 maggio al Palazzetto dello Sport alle 20 un’esibizione di ballo dell’ASD Tomasiello; alle 20.30 “Musical” a cura di G.S. Pattinaggio Calenzano. Sabato 20 maggio alle 15 allo Stadio Magnolfi torneo giovanile di calcio; sempre alle 15 all’impianto Sportivo Professione Tennis in programma un torneo di Tennis e allo stesso orario, alla piscina comunale, nuoto libero a cura dell’ASD Essecinuoto. Domenica 21 maggio alle 10 “Biciclettata” da piazza Vittorio Veneto al parco del Neto; alle 10 anche il Triathlon, in partenza dalla piscina comunale al parco del Neto. Alle 10.30 gimcana giovanile nel parco. Dalle 14 alle 19 al Parco del Neto si potranno provare tanti tipi di sport e conoscere le associazioni, che saranno presenti con gli stand, e l’offerta sportiva di Calenzano per il prossimo anno. Nell’occasione sarà diffuso un libretto che presenta le attività di tutte le associazioni sportive cittadine, oltre 40. Alle 15 esibizione degli Alfieri e Musici della Valmarina, alle ore 16 “Calenzano Premia lo Sport” con la partecipazione di Leonardo Deplano, presenta Raul Guidotti. Sarà garantito il servizio di interpretariato LIS, lingua dei segni.