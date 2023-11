Dal 27 novembre riprende la raccolta porta a porta dei rifiuti. In piazza Dante un punto per la distribuzione del materiale: giorni e orari

CAMPI BISENZIO – La normalità, se vogliamo, in un Comune che ha visto il proprio territorio devastato dall’alluvione, si vede anche dalla ripresa del ritiro regolare dei rifiuti. Come comunica infatti l’amministrazione comunale, in accordo con Alia Servizi Ambientali Spa, a partire da lunedì 20 novembre, sarà istituito in piazza Dante 38, un punto di distribuzione dei kit di raccolta […]

CAMPI BISENZIO – La normalità, se vogliamo, in un Comune che ha visto il proprio territorio devastato dall’alluvione, si vede anche dalla ripresa del ritiro regolare dei rifiuti. Come comunica infatti l’amministrazione comunale, in accordo con Alia Servizi Ambientali Spa, a partire da lunedì 20 novembre, sarà istituito in piazza Dante 38, un punto di distribuzione dei kit di raccolta rifiuti per le utenze domestiche, in vista della ripresa del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati che sarà di nuovo attivo da lunedì 27 novembre.

I cittadini potranno recarsi allo sportello, aperto dal lunedì al sabato, per ritirare il bidoncino per la raccolta dei rifiuti organici, i contenitori per il conferimento di carta e cartone e residuo non differenziabile, i sacchi azzurri per gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo e la borsa per il conferimento del vetro alle campane stradali. Con il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.

“Invitando i cittadini a ritirare il kit e ricominciare a differenziare i rifiuti nelle principali frazioni, – si legge in una nota – Alia informa che per le utenze condominiali e le non domestiche sono già in consegna i contenitori di maggiori dimensioni da parte di operatori presenti sul territorio; per richiederli è sufficiente contattare il call center ai numeri 800.888333 da rete fissa, 199.105105 da rete mobile e 0571 1969333 da rete fissa e mobile, oppure recarsi allo sportello di piazza Dante”.