Dal 3 agosto addio alla carta d’identità cartacea: a Carmignano aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe

CARMIGNANO – Aperture straordinarie dell’Ufficio anagrafe nel Comune di Carmignano per la carta d’identità elettronica. Dal 3 agosto, infatti, sarà valido soltanto il documento d’identità in versione elettronica, rendendo inutile il formato cartaceo. Il Comune, per agevolare i cittadini a cui raccomanda “di provvedere per tempo alla sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica, anche in considerazione di eventuali viaggi all’estero”, ha deciso di effettuare, a marzo, oltre all’orario ordinario (lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 14-17; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30), aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe: mercoledì 4, 11 e 18 marzo, ore 14-17; sabato 7 e 21 marzo, ore 8.30-12.30; martedì 17 marzo, ore 14-17; venerdì 20 marzo, ore 14-17; domenica 22 marzo, ore 8.30-12.30 e 14-17.

L’accesso è senza appuntamento e la Cie sarà consegnata 6/7 giorni dalla richiesta. Info: anagrafe@comune.carmignano.po.it, 055 8750205.

Aperture straordinarie, oltre al normale orario d’apertura (lunedì e giovedì, ore 8.30-12.30 e 14-17; martedì, mercoledì e venerdì, ore 8.30-12.30), anche dell’Ufficio elettorale per il referendum costituzionale sull’ordinamento giurisdizionale. Senza appuntamento, per la tessera elettorale, l’Ufficio resterà aperto: sabato 7 marzo, 8.30-12.30; martedì 17 e mercoledì 18 marzo, 14-17; venerdì 20 marzo, 8.30-18; sabato 21 marzo, 8-18; domenica 22 marzo, 7-21; lunedì 23 marzo, 7-15. Per richiedere la nuova tessera elettorale basta presentarsi all’Ufficio elettorale con il documento d’identità. Se la tessera elettorale è richiesta per altri, salvo per gli appartenenti al proprio nucleo familiare, è necessaria la delega. Info Ufficio elettorale: anagrafe@comune.carmignano.po.it; demografici.carmignano@postacert.toscana.it; 055 8750241/055 8750245.