Dal 3 all’11 settembre la Misericordia di Campi è in festa. E finalmente torna anche la serata dedicata alla Rificolona

CAMPI BISENZIO – Torna, all’interno della splendida cornice di Villa Il Palagio, la nona edizione della festa della Misericordia di Campi Bisenzio. L’appuntamento è dal 3 all’11 settembre, con un menù d’eccellenza che propone varie specialità del territorio, tra le quali la più appetitosa è ovviamente la pecora (dai tortiglioni alla pecora alla pecora in umido, bistecchine e arrosticini di pecora solo per fare alcuni esempi). Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero di telefono 3351083272 (le iscrizioni sono già aperte) mentre non saranno presi in considerazione i messaggi inviati tramite Facebook. Ma la festa della Misericordia sarà ricca anche di eventi. In programma ci sono infatti lunedì 5 settembre la presentazione del Bilancio sociale dell’associazione e la donazione di una copia del dipinto del Maestro Antonio Manzi, “Contagio”, ai presidenti degli organismi nazionale, regionale e provinciale delle Misericordie, con la partecipazione del presidente nazionale Domenico Giani, del presidente della Federazione Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi e del presidente del Coordinamento Misericordie area fiorentina Andrea Ceccherini, e al Cesvot; martedì 6 la mostra di pittura e fotografica delle artiste Luciana Toccafondi e Barbara Bertini; mercoledì 7, dopo 2 anni di interruzione a causa della pandemia, torna la festa della Rificolona con partenza del carro illuminato e delle rificolone dei bambini alle 21 da piazza Dante e arrivo a Villa Il Palagio, dove saranno premiate le tre rificolone artigianali più belle. Giovedì 8 torneo di Burraco, venerdì 9 serata del Gruppo Fratres con premiazione dei soci donatori, domenica 11 mostra veicoli d’epoca. Sempre a domenica 11 è stato spostato il tradizionale appuntamento con “Svuota la cantina” presso Villa Il Palagio, inizialmente previsto per domenica 4 ma con delle previsioni meteo per niente favorevoli per quella giornata. “Vi aspettiamo numerosi – dicono dalla Misericordia – per trascorrere bellissime serate in compagnia. Il ricavato della festa andrà a sostenere le opere di carità della Misericordia”.