Dal 4 al 7 settembre a Campi Bisenzio la prima edizione di “Settembre Bambina”

CAMPI BISENZIO – Oltre venti appuntamenti tra spettacoli, laboratori e letture animeranno la città in occasione della prima edizione di “Settembre Bambina”, proseguimento di “Luglio Bambino” che per la prima volta continua a settembre, con la direzione artistica, la realizzazione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e la partecipazione di varie associazioni del territorio, promosso e sostenuto dal Comune di Campi Bisenzio. E realizzata, oltre al contributo del Comune di Campi Bisenzio, grazie anche al patrocinio e il bando di Regione Toscana, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno di Centro Commerciale I Gigli, Pro Loco Campi Bisenzio e ChiantiBanca (info: www.lugliobambino.com). Per quattro giorni piazze, giardini, la piccola Biblioteca, il Museo archeologico di Gonfienti e il Teatrodante Carlo Monni si trasformano in un grande palcoscenico, offrendo a famiglie e bambini esperienze uniche tra creatività, gioco e cultura. Dopo il successo di “Luglio Bambino”, quindi, con quasi settemila presenze, anche “Settembre Bambina” si muove al grido di “Eh!”, l’espressione che rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata. Da non perdere i tre spettacoli teatrali, momenti clou del festival: “Yes Land” (4 settembre, piazza Dante), spettacolo sorprendente che trasforma il caos in poesia con clown, giocoleria, equilibrismo e acrobatica, “Velieri, la solcaconfini” al suo debutto in prima nazionale (6 settembre, Teatrodante Carlo Monni) che affronta il tema del dialogo come strumento di incontro e superamento dei conflitti, e “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati” (5 settembre, piazza Dante) porta in scena la comicità popolare e le maschere della tradizione emiliana. “Da quest’anno abbiamo raddoppiato l’offerta di un festival trentennale come Luglio Bambino – dice Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione – con quattro giorni di teatro ed eventi anche a settembre. Consapevoli – e la partecipazione ce ne ha dato conferma – che eventi culturali di qualità, con operatori e compagnie specializzati, studiati e dedicati per i più piccoli, abbiano una ricaduta positiva anche il termini sociali. Si scoprono luoghi come il teatro, il museo, la biblioteca attraverso linguaggi dell’immaginazione e del dialogo” Info e prenotazioni: WhatsApp 3463038170 – info@lugliobambino.com – facebook e Instagram @lugliobambino25.