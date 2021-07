Dal 6 agosto sarà possibile visitare i monumenti del Duomo di Firenze solo se in possesso di Green Pass

FIRENZE – Anche Firenze e i suoi monumenti si devono adeguare al Green Pass. Dal 6 agosto, infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge del 23 luglio 2021 numero 105, l’Opera di Santa Maria del Fiore informa che per chi desidera visitare i monumenti del Duomo di Firenze (Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di […]

FIRENZE – Anche Firenze e i suoi monumenti si devono adeguare al Green Pass. Dal 6 agosto, infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge del 23 luglio 2021 numero 105, l’Opera di Santa Maria del Fiore informa che per chi desidera visitare i monumenti del Duomo di Firenze (Cattedrale, Cupola del Brunelleschi, Campanile di Giotto e Battistero) e il Museo dell’Opera del Duomo sarà obbligatorio esibire il Green Pass. Non sarà, invece, necessario il Green Pass per accedere in Cattedrale per motivi di culto (celebrazioni e preghiera personale).