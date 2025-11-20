Dal Comune di Carmignano 12.000 euro di contributi alle società sportive del territorio

CARMIGNANO – Il valore complessivo distribuito è di 12.350 euro, “un aiuto concreto alle società sportive”, come definisce l’assessore allo sport Jacopo Palloni i contributi del Comune per l’attività sportiva. La somma erogata alle società sportive di Carmignano, sulla base del regolamento comunale, è così suddivisa: 1.168,30 euro sono concessi alla Seanese corse, alla società […]

CARMIGNANO – Il valore complessivo distribuito è di 12.350 euro, “un aiuto concreto alle società sportive”, come definisce l’assessore allo sport Jacopo Palloni i contributi del Comune per l’attività sportiva. La somma erogata alle società sportive di Carmignano, sulla base del regolamento comunale, è così suddivisa: 1.168,30 euro sono concessi alla Seanese corse, alla società Medicea minibasket di Carmignano, al Maliseti Seano e alla Polisportiva Bacchereto; 1.335,20 euro vanno alla Cycling team seanese; 1.001,40 euro il contributo per Fc Carmignano e società di ginnastica Agorà; la Virtus Comeana ottiene 1.501,80 euro, idem la società di ginnastica ritmica Il Cristallo, che riceve lo stesso contributo. “Per l’amministrazione comunale – dice ancora l’assessore Palloni – sostenere la pratica sportiva è un punto fondamentale della propria attività. Il Comune sostiene lo sport come strumento di inclusione, di solidarietà, di benessere. di salute, di formazione civile e educativa”.