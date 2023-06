Dal tennis al calcio a cinque: a tutto sport. Da giugno a settembre i Centri estivi della Polisportiva 2M di via Barberinese

CAMPI BISENZIO – Sono nove le realtà presenti sul territorio campigiano che organizzano i centri estivi e che nelle scorse settimane avevano manifestato il loro interesse a convenzionarsi con il Comune di Campi Bisenzio. Per quelli accreditati, quindi, il commissario straordinario con i poteri della giunta comunale ha previsto a suo tempo l’erogazione di misure di sostegno per gli organizzatori e per l’inserimento di ragazzi con disabilità.

Fra le nove realtà, come sempre attiva quando si parla di iniziative legate allo sport, la Polisportiva 2M, che dal 12 giugno al 14 settembre, in collaborazione con la Pallacanestro Campi Bisenzio, dà vita al progetto “Centri estivi 2M Multisport 2023”. Progetto che anche quest’anno, e non poteva essere diversamente, permette di provare più discipline sportive, con istruttori specializzati e qualificati, presso palestra via Barberinese 157, con 50 posti disponibili ogni settimana. Si va quindi dal tennis al Padel, passando per calcio a 5, pallavolo, pallamano, baseball e tanto altro ancora (kit partecipazione in omaggio). Porte aperte, quindi, per bambini da 3 a 11 anni, dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì. Sport ma anche laboratori didattici voluti e pensati proprio con l’intento di far condividere ai partecipanti tanti momenti diversi fra loro. Costi settimanali dai 90 ai 140 euro, iscrizioni: tramite e-mail agli indirizzi direzione@polisportiva2m.it / tennisclub2m@gmail.com oppure telefonando al numero 393 9362056.