Dal “Trofeo scolastico” al “Grand prix” Esordienti passando per la “30’n piana”: l’Atletica Campi non si ferma mai

CAMPI BISENZIO – Periodo ricco di appuntamenti, quello fra ottobre e novembre, per l’Atletica Campi. Giovedì scorso, presso lo stadio Zatopek, si è svolta infatti la prima giornate del “Trofeo scolastico”, giunto alla sua 29° edizione. E, nonostante le preoccupazioni legate al maltempo, è stato un successo, con 535 studenti che hanno preso parte al trofeo che prevedeva la corsa campestre lungo un percorso ricavato all’interno dello stesso Zatopek. A fare da cornice una tribuna con tanti genitori per una manifestazione che da alcuni anni è associata alla lotta contro il bullismo. Presenti nell’occasione il sindaco Andrea Tagliaferri, la sua vice Federica Petti e l’assessore allo sport Davide Baldazzi mentre il professor Pallotta ha tenuto un apprezzato intervento proprio sul tema del bullismo.

Manifestazione, questa, che ha segnato l’inizio di una fase organizzativa intensa per la società campigiana, che prosegue domenica 5 novembre con un appuntamento “must” degli ultimi anni, la corsa podistica “30’n piana”, con partenza e arrivo in piazza Dante. Sabato 18 novembre, invece, sarà la volta del “Gran Prix” per le categorie Esordienti, mentre il 21 e 22 novembre il Ministero della giustizia – Dipartimanto dell’amministrazione penitennziaria, Provveditorato per la Toscana e Umbria, eseguirà a Campi Bisenzio una selezione, fra 80 candidati, per il reperimento di cinque conduttori cinofili. Il 14 gennaio, infine, un altro appuntamento storico per l’Atletica Campi, il “Trofeo Martiri di Valibona”.