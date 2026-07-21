Dalla giunta comunale il via libera a interventi per 260.000 euro su parcheggi e Centro sociale di via Togliatti

LASTRA A SIGNA – Un importante pacchetto di interventi per il decoro urbano, la viabilità, benessere e decoro degli ambienti del Centro sociale residenziale: è quello approvato nell’ultima seduta della giunta. I due atti approvati mettono in campo risorse complessive per 260.000 euro rivolti alle manutenzioni straordinarie e alla riqualificazione di un’area parcheggio e all’efficientamento […]

LASTRA A SIGNA – Un importante pacchetto di interventi per il decoro urbano, la viabilità, benessere e decoro degli ambienti del Centro sociale residenziale: è quello approvato nell’ultima seduta della giunta. I due atti approvati mettono in campo risorse complessive per 260.000 euro rivolti alle manutenzioni straordinarie e alla riqualificazione di un’area parcheggio e all’efficientamento del patrimonio pubblico. Il primo progetto riguarda la riqualificazione dell’area di sosta situata in angolo tra vicolo delle Merci e via dello Stadio adiacente al Palazzetto dello sport e allo stadio comunale. In particolare verrà creato un nuovo passo carrabile di uscita su via dello Stadio, trasformando l’accesso da vicolo delle Merci in un senso unico ed eliminando il doppio senso di marcia nella stretta via, sarà rimosso il vecchio cordonato, livellato il fondo stradale e steso un nuovo manto di asfalto su tutta la superficie (oggi in parte pavimentata in stabilizzato), realizzato un adeguato impianto di smaltimento delle acque piovane, predisposta l’illuminazione pubblica e installata la nuova segnaletica. Inoltre è prevista la realizzazione di un camminamento pedonale protetto di 2 metri a ridosso dei fabbricati e la piantumazione di nuove alberature nell’area verde di confine. L’area offrirà 49 posti auto complessivi, di cui 2 riservati alle persone con disabilità. I lavori hanno un costo complessivo di 140.000 euro finanziati interamente con risorse comunali.

Il secondo atto approvato in giunta riguarda la climatizzazione ed efficientamento energetico per il Centro sociale di via Togliatti con l’approvazione del relativo progetto esecutivo per l’installazione del nuovo impianto di condizionamento a servizio del secondo e del terzo piano del Centro sociale di via Togliatti. L’impianto climatizzerà le sale d’incontro e socializzazione dei piani superiori, offrendo uno spazio di comfort termico sicuro. Questo intervento si affianca ai lavori di rifacimento dell’impianto elettrico e di domotica d’emergenza negli alloggi (sistemi di allarme e percorsi luminosi) attualmente in fase di ultimazione tramite fondi Pnrr. In particolare verranno installati due sistemi indipendenti di tipo VRF (a flusso di refrigerante variabile) con funzione di pompa di calore, utilizzabili anche per il riscaldamento invernale. L’intervento, dal valore di 120.000 euro, è cofinanziato per 74.503 euro con risorse regionali e per 45.497 euro con risorse comunali. L’opera è affidata in house alla società Casa Spa.

“Il primo progetto, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – ovvero la riqualificazione del parcheggio tra vicolo delle Merci e via dello Stadio, è un intervento atteso da anni dalla cittadinanza che andrà a riqualificare non solo l’area di sosta ma anche a migliorare la viabilità di quell’area, soprattutto nel giorno in cui si svolge il mercato settimanale. Sottolineo che c’è anche un aspetto legato al miglioramento del decoro con l’inserimento di elementi a verde e di arredo urbano. Continuiamo inoltre a investire sul Centro sociale residenziale con un intervento volto a migliorare la qualità della vita dei residenti e del comfort termico della struttura e che è reso possibile in seguito ai lavori di rinnovamento dell’impianto elettrico. Un progetto che abbiamo potuto finanziare, in parte, grazie anche alla nostra capacità di attrarre risorse dall’esterno”.