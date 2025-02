Dalla musica elettronica sperimentale al cantautorato italiano: torna “Musicus Concentus Tradizione in Movimento”

FIRENZE – Da febbraio a maggio torna la stagione concertistica 2025 del “Musicus Concentus Tradizione in Movimento” con un calendario eclettico e dal respiro internazionale tra musica elettronica sperimentale, cantautorato italiano, performance e concerti per piano solo. Appuntamento per gli amanti della musica in Sala Vanni in piazza del Carmine, ormai luogo deputato della rassegna […]

FIRENZE – Da febbraio a maggio torna la stagione concertistica 2025 del “Musicus Concentus Tradizione in Movimento” con un calendario eclettico e dal respiro internazionale tra musica elettronica sperimentale, cantautorato italiano, performance e concerti per piano solo. Appuntamento per gli amanti della musica in Sala Vanni in piazza del Carmine, ormai luogo deputato della rassegna che dal 1992 a oggi porta in città e in Toscana le migliori proposte musicali, tra avanguardia e sperimentazione, dall’Italia e dal mondo. Saranno oltre venti i concerti di questa stagione invernale e primaverile in cui innovazione e tradizione si incontrano e si contaminano, così come generi musicali e pubblici diversi, per offrire alla città momenti di intrattenimento di alta qualità. A rendere ancora più immersiva l’esperienza sonora di quest’anno un nuovo impianto audio all’avanguardia negli spazi della sala concerti di Sala Vanni. Il programma di Tradizione in Movimento si suddivide in varie rassegne tra cui Disconnect “code”, dedicata alla musica elettronica sperimentale internazionale, e Glorytellers, un viaggio sonoro dal folk rock alla canzone d’autore. Tra i nomi in calendario: Caterina Palazzi e Flavia Massimo (13 febbraio), Puce Mary (21 febbraio), Calimala (22 febbraio), Alessandro Asso Stefana (28 febbraio), Lee Gamble (7 marzo), Gonzalo Rubalcaba (10 marzo), Remo Anzovino (14 marzo), Gnut (21 marzo), Abdullah Miniawi (28 marzo), Seefeel (6 aprile), Alessio Bondì (11 aprile), Boosta (7 maggio), Discoverland (15 maggio). Fondazione CR Firenze è Main Supporter per quanto riguarda gli appuntamenti proposti in questa prima parte dell’anno. Le attività del Musicus Concentus beneficiano, inoltre, del contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze.

”Il sostegno alla musica di qualità – dice Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione CR Firenze – è parte fondamentale della nostra Missione Cultura e ogni anno sosteniamo in media 75 soggetti, tra associazioni, enti e istituzioni, che si dedicano alla diffusione della musica dal vivo con un impegno da parte nostra di oltre un milione di euro. Fin dai primi anni Duemila supportiamo con convinzione Musicus Concentus, un soggetto che da oltre 50 anni continua a distinguersi per la qualità artistica, originalità dei progetti e capacità di far conoscere al pubblico musiche nuove eseguite dagli artisti più talentuosi nel panorama italiano ed europeo. La nuova stagione concertistica è un’occasione preziosa per offrire alla città e al territorio momenti unici di musica jazz e contemporanea, promuovendo prime assolute e progetti innovativi che rendono sempre più vitale e inclusivo il panorama musicale locale”.

“La Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani – è come sempre molto orgogliosa del lavoro che è stato fatto in questi anni dal Musicus Concentus, per la promozione della musica dal vivo e soprattutto per il supporto ai giovani talenti, che porta con sé quella preziosa risorsa che si chiama sperimentazione. Anche per l’edizione 2025 siamo di fronte ad una produzione molto raffinata, in costante rapporto con la città di Firenze, ma direi con la Toscana tutta. Molto convintamente continuiamo dunque ad essere al fianco di questa bellissima realtà promuovendone e sostenendo le attività”. Programma completo e prevendite su www.musicusconcentus.com.

Sara Coseglia