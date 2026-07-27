Dalla nuova fognatura alla vasca di espansione a Seano: a Carmignano un’estate di cantieri

CARMIGNANO – Estate di eventi culturali, estate di lavori. Sono tanti i cantieri aperti senza soluzione di continuità, se non per la pausa feriale: un’estate “calda” anche per le opere pubbliche o d’interesse pubblico. Per quanto riguarda la nuova fognatura, il cantiere di Publiacqua in via Baccheretana, a Seano, è soltanto l’ultimo in ordine di […]

CARMIGNANO – Estate di eventi culturali, estate di lavori. Sono tanti i cantieri aperti senza soluzione di continuità, se non per la pausa feriale: un’estate “calda” anche per le opere pubbliche o d’interesse pubblico. Per quanto riguarda la nuova fognatura, il cantiere di Publiacqua in via Baccheretana, a Seano, è soltanto l’ultimo in ordine di tempo. Un investimento di circa 780mila euro, di cui quasi 246mila provenienti dal Comune, con fine prevista in autunno, per agevolare il deflusso delle acque meteoriche verso la costruenda e vicina vasca d’espansione. “Nuove tubazioni – dice il sindaco Edoardo Prestanti – per limitare gli allagamenti”. Poco lontano, sempre a Seano, in prossimità dei lavori di Publiacqua, procede la realizzazione della vasca d’espansione: un invaso del costo di 1,6 milioni di euro, finanziato con fondi europei, con una capacità di raccolta di 32 milioni di litri. “Un’opera – sottolinea il sindaco – per salvaguardare l’abitato della frazione, tanto più che è iniziata la procedura per il suo raddoppio”.

Estate di lavori anche per le scuole: a Carmignano, l’elementare Buricchi è interessata alle opere di adeguamento necessarie per ospitare, dall’inizio del nuovo anno, i bambini della scuola dell’infanzia “Ida Baccini” di Santa Cristina a Mezzana, a sua volta soggetta a una completa ristrutturazione. Un’opera, quest’ultima, di efficientamento energetico, adeguamento strutturale, miglioramento sismico, nuovi servizi igienici, che vale circa 700mila euro. “In buona sostanza – aggiunge Prestanti – una nuova scuola, sostenibile, con minori consumi e spazi più idonei per bambini e personale”. A Santa Cristina a Mezzana ruspe da un po’ in azione per il nuovo parcheggio della frazione: il Comune impiega 355mila euro per creare una quindicina di posti auto, il collegamento pedonale con il centro dell’abitato, e per mettere in sicurezza l’attraversamento di via Vergheretana (Sp 10). Il tutto, nelle parole del primo cittadino, “per ridurre pericoli e rischi per cittadini e residenti”.

Più a valle, su via Arrendevole, lavori in corso per la costruzione della rotonda all’altezza di via Ginestre. Un cantiere privato, della Tenuta Ceri, che però riguarda la manutenzione straordinaria di strade comunali (via Arrendevole e via Ginestre) e l’installazione, finale, di un nuovo tratto di acquedotto, congiunto all’impianto di potabilizzazione dell’Elzana. “Due strade comunali – spiega Prestanti – che grazie all’investimento, non indifferente, di una società privata, saranno sensibilmente migliorate”. Infine, a proposito di opere stradali, a Seano, sono vicini alla conclusione i lavori del nuovo collegamento tra via Buozzi e via Gramsci: una spesa di 165mila che, secondo Prestanti, “migliora mobilità e sicurezza interna alla frazione”. Procede, a La Serra, la costruzione del nuovo campo di calcio, concepito anche come parco pubblico. “Un impianto sportivo tutto nuovo – conclude Prestanti – ideato anche per relax e tempo libero”.