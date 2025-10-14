Dalla Piana un solo consigliere regionale: Claudio Gemelli (FdI). “Un risultato storico, premiato il lavoro sul territorio”

PIANA FIORENTINA – “Un risultato storico”: è questo il commento di Claudio Gemelli, eletto in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia, l’unico fra tutte le forze politiche in lizza nella Piana (nel Collegio 4, n.d.r.) ad avere il via libera dal voto. “Un risultato che va oltre le aspettative – aggiunge – ma che è la dimostrazione e il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni sul territorio. Essere l’unico rappresentante del collegio della Piana fiorentina mi inorgoglisce e mi carica di responsabilità. Ed è un segnale importante che in un collegio dove la maggioranza è di sinistra, il collegio che esprime assessori e consiglieri uscenti, oltre che il segretario regionale del Pd, oggi abbia eletto un unico rappresentante di Fratelli d’Italia”.

Adesso, però, c’è da guardare al futuro: “Il mio modo di operare resterà quello di sempre, volto al rilancio reale di un territorio che ha tanto bisogno di essere ascoltato e, con le dovute differenze politiche ma nell’esclusivo interesse dei cittadini, collaborativo con le amministrazioni senza alcun preconcetto politico. Il risultato personale infine mi ha gratificato avendo ottenuto 3.343 preferenze, di poco sotto quelle raccolte dal consigliere uscente del Pd, Fausto Merlotti. Fratelli d’Italia è cresciuta ancora in queste elezioni trainata da una lista valida. Ci confermiamo con oltre il 30% il primo partito a Campi Bisenzio mentre a Signa registriamo un sostanziale “pareggio” con il Pd. In più sono aumentati i consensi a Scandicci rispetto alle europee e negli altri Comuni, il segno concreto del lavoro portato avanti in questi anni”.