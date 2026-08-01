Dalla Puglia a Sesto Fiorentino per diventare consulente finanziario di Poste Italiane

SESTO FIORENTINO – Saverio Verace è uno dei nuovi assunti di Poste Italiane in Toscana. Il trentenne originario di Bari, laureato in finanza, che ha scelto di trasferirsi a inizio anno presso l’ufficio postale di Sesto Fiorentino centro come consulente finanziario. “Come molti miei coetanei – racconta Verace – ho accumulato diverse esperienze professionali nel […]

SESTO FIORENTINO – Saverio Verace è uno dei nuovi assunti di Poste Italiane in Toscana. Il trentenne originario di Bari, laureato in finanza, che ha scelto di trasferirsi a inizio anno presso l’ufficio postale di Sesto Fiorentino centro come consulente finanziario.

“Come molti miei coetanei – racconta Verace – ho accumulato diverse esperienze professionali nel settore finanziario, ma sempre con contratti poco stabili. Ho puntato molto su questa opportunità perché entrare in Poste rappresenta per me una svolta importante professionale e di crescita personale”.

Verace è uno degli oltre 80 nuovi dipendenti nella sola provincia di Firenze.

“Trasferirmi dalla Puglia in Toscana è stato un cambiamento importante, – dice – ma l’impatto è stato più positivo di quanto immaginassi sia con l’ambiente lavorativo e sia con la città. Sono rimasto colpita dalla bellezza dello storico Palazzo delle Poste di Firenze, un luogo ricco di fascino in cui è davvero stimolante lavorare. Uno speciale ringraziamento va ai miei colleghi che dal primo giorno mi hanno fatto sentire parte della squadra”.