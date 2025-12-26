Dalla Regione risorse per i lavori del cimitero di San Mauro, Il sindaco Fossi: “Solo collaborando si tutelano i territori” 

SIGNA – “Il contributo regionale di 100mila euro destinato alla riqualificazione del cimitero di San Mauro, annunciato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli (Cimitero di San Mauro, 100mila euro dalla Regione. Gemelli (FdI): “La giunta ha raccolto la mia segnalazione” – Piana Notizie), rappresenta un passaggio importante per il completamento di un intervento già avviato dal Comune di Signa. L’amministrazione comunale accoglie con pieno favore il finanziamento, che si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale nell’interesse del territorio”: parole del sindaco Giampiero Fossi.

Che poi aggiunge: “”Desidero ringraziare il consigliere regionale Claudio Gemelli e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per l’attenzione dimostrata nei confronti di Signa e del cimitero di San Mauro; nei giorni scorsi c’è stata una rapida. ma precisa interlocuzione con il consigliere Gemelli, con l’invio di tutta la documentazione necessaria, che ha consentito di arrivare a questo risultato in tempi brevi. L’amministrazione comunale in carica ha già impegnato oltre 500mila euro per la riqualificazione del cimitero e l’ulteriore contributo di 100mila euro sarà importante per effettuare tutte le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza ancora necessarie. Il progetto complessivo sarà presentato prossimamente in un’occasione aperta alla città perché riteniamo importante condividere il lavoro svolto e quello che resta da fare. Si tratta di un fatto rilevante, frutto di una interlocuzione concreta e positiva tra l’amministrazione comunale e il consigliere regionale di zona: solo collaborando insieme possiamo davvero fare l’interesse dei territori e dei cittadini che rappresentiamo”.