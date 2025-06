Danneggiata e derubata la sede di Controradio

FIRENZE – La scorsa notte la sede di Controradio in via del Rosso Fiorentino a Firenze è stata derubata e danneggiata. La scoperta questa mattina presto in apertura di trasmissioni. Ancora da definire la conta dei danni. Scassinato il portone, gli uffici e la redazione. L’emittente sta provvedendo a sporgere denuncia. L’emissione radiofonica viene regolarmente […]

FIRENZE – La scorsa notte la sede di Controradio in via del Rosso Fiorentino a Firenze è stata derubata e danneggiata. La scoperta questa mattina presto in apertura di trasmissioni. Ancora da definire la conta dei danni. Scassinato il portone, gli uffici e la redazione. L’emittente sta provvedendo a sporgere denuncia. L’emissione radiofonica viene regolarmente garantita. Solidarietà dalla redazione di piananotizie.it ai colleghi di Controradio. “Ci ha molto scosso – si legge in una nota di Cgil Firenze e Cgil Toscana – il grave episodio avvenuto alla sede di Controradio a Firenze. Ci siamo sentiti in qualche modo violati tutti, perché Controradio è una casa di diritti, libertà, confronto, apertura, riflessione. Esprimiamo sentita vicinanza e mandiamo un abbraccio a tutte e tutti coloro che lavorano per Controradio, sperando che si individuino al più presto i colpevoli”. Vicinanza e solidarietà ai giornalisti e all’editore dell’emittente Controradio: è quanto esprime il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, appresa la notizia di ladri che hanno devastato la sede di Firenze nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. “Alla direttrice Chiara Brilli, a nome mio e dell’intera Assemblea legislativa, va il nostro sostegno. Non è certo un momento facile ma Chiara e tutta la redazione stanno continuando la regolare programmazione radiofonica dimostrando grande professionalità. Nonostante aver trovato i locali devastati e con una conta dei danni ancora molto incerta, tutti i giornalisti continuano a garantire quella informazione puntuale e precisa cui sono abituati i tantissimi ascoltatori. Forza, siamo al vostro fianco. Mi auguro che i responsabili di un atto tanto incivile e vigliacco siano presto individuati”, ha detto Mazzeo.

“Esprimo piena solidarietà alla redazione di Controradio, a tutti i lavoratori che ogni giorno, con professionalità e passione, garantiscono un’informazione attenta, libera e radicata sul territorio. Il furto e i danneggiamenti subiti rappresentano uno sfregio grave, che condanno con fermezza, qualunque ne sia la matrice”: a dirlo è Serena Spinelli, assessore regionale della Toscana, esprimendo la sua vicinanza all’emittente radiofonica fiorentina. “La migliore risposta – prosegue Spinelli – è proprio quella che i giornalisti di Controradio hanno saputo dare: proseguire nel loro lavoro, raccontando in diretta i fatti, le voci, i territori della Toscana. Anche oggi, nonostante il danno subito, hanno continuato a fare ciò che meglio sanno fare: informazione. A loro va il mio ringraziamento e il mio sostegno”.