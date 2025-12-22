Danza sportiva, il premio “Atleta del mese” alle ballerine Aurora Granvillano e Shalini Perera del corso Oscardani

SIGNA – Una serata ricca di emozione e orgoglio ha accompagnato il nuovo appuntamento dell’iniziativa “Atleta del mese”, promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare i talenti sportivi del territorio. Questa volta l’encomio è stato assegnato a due giovani ballerine, Aurora Granvillano e Shalini Perera, protagoniste di importanti risultati nel panorama della danza sportiva, che hanno ricevuto il riconoscimento alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, del vicesindaco Marinella Fossi e dell’assessore allo sport Marcello Quaresima. Aurora Granvillano si è distinta raggiungendo la semifinale alla gara Fisdem di La Spezia nella categoria Latin Style e i quarti di finale nell’Open Latin Style Promodanza di Pistoia, mentre Shalini Perera ha conquistato la prima posizione alla gara Fisdem di La Spezia Latin Style Over 19 e il primo posto anche nella gara di Pistoia, sempre nella categoria Latin Style Over 19. Risultati che raccontano un percorso fatto di impegno, sacrificio e passione, e che hanno portato le due atlete a rappresentare con orgoglio Signa nelle competizioni regionali e nazionali. Le due ballerine, infatti, fanno parte del corso Oscardani di Spaziodanza4Shiva, una realtà che ha trovato spazio a Signa presso il circolo Sorms di San Mauro, diventando nel tempo un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alla danza e al movimento.

Una scuola che propone discipline legate alle danze latino-americane e al Latin Style, con un’attenzione particolare alla crescita tecnica e personale degli allievi, seguiti da insegnanti qualificati e inseriti in un contesto stimolante e inclusivo. Un luogo dove la danza non è solo competizione, ma anche educazione, socialità e condivisione. Durante la cerimonia, il sindaco Giampiero Fossi ha sottolineato il valore simbolico e umano di questo riconoscimento: “Che bellezza rivedere il ballo ritornare alla vita nei circoli, – ha detto – in questa sala ho anche altri ricordi, di quando non c’era la palestra e i ragazzi della scuola si portavano qui. È sempre stato un luogo di eccellenza nell’insegnamento della danza. Grazie a Daniela Ristori, al tecnico Elena, alle maestre coinvolte e al suo gruppo di ballerini. Questa è una disciplina sportiva dura e difficile: occorre esercitarsi, lavorare, darsi da fare. Vedere i risultati raggiunti da Shalini e Aurora mi riempie davvero di soddisfazione”. “L’encomio dell’atleta del mese – ha aggiunto Quaresima – è un’idea in cui crediamo molto e che vogliamo portare avanti nel tempo. È un modo concreto per dire grazie a chi, con sacrificio e costanza, rappresenta Signa nello sport, spesso lontano dai riflettori ma ricco di valori. Con Aurora e Shalini abbiamo celebrato due atlete che hanno ottenuto risultati importanti dimostrando quanto il lavoro delle associazioni sportive sul territorio sia fondamentale. Continueremo su questa strada, per dare visibilità, riconoscimento e fiducia a chi ogni giorno si impegna e cresce”.