Debora Sarti è Miss Parco di Ragnaia Calenzano

CALENZANO – Debora Sarti di Casalguidi, in provincia di Pistoia, è la nuova Miss Parco la Ragnaia Calenzano 2023. La bella concorrente casalina ha prevalso infatti sul gruppo delle altre 20 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e ha ipotecato così la sua partecipazione alla semifinale regionale in programma per domenica 6 […]

CALENZANO – Debora Sarti di Casalguidi, in provincia di Pistoia, è la nuova Miss Parco la Ragnaia Calenzano 2023. La bella concorrente casalina ha prevalso infatti sul gruppo delle altre 20 concorrenti in gara provenienti da varie località della Toscana e ha ipotecato così la sua partecipazione alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto. La manifestazione, comprensiva di cena e spettacolo organizzata dalla direzione del ristorante Parco la Ragnaia, è un appuntamento ultradecennale con le selezioni del concorso anche in questa occasione ha registrato il tutto esaurito. La giuria della serata che era presieduta da Antonio Vannuccini, ex dirigente Asl, e come segretario da Marco Fratini, titolare di Fratini Traslochi, al termine dei conteggi delle schede e la compilazione del verbale della serata ha emesso il seguente giudizio: prima classificata Miss Parco La Ragnaia Calenzano 2023 Debora Sarti di Casalguidi, seconda cassificata Miss Rocchetta Bellezza Noemi Farina di Greve in Chianti, terza classificata Miss Framesi Marina Frisenna di Montespertoli, quarta classificata Miss Quarta Classificata Martina Sbragi di Arezzo, quinta classificata Miss Quinta Classificata Aurora Bonanno di Monsummano Terme, sesta classificata Miss Sesta Classificata Sara Razzano di Carmignano.