SESTO FIORENTINO – La consigliera metropolitana Daniela Kapo, del gruppo Uniti per la Città Metropolitana, si è dimessa dall’Assemblea di Palazzo Medici Riccardi per motivi personali e professionali. Nel Consiglio subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista, Lorenzo Bellini, consigliere comunale del Comune di Impruneta, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità.
Diana Kapo si è dimessa dall’assemblea della Città metropolitana
