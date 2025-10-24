Difesa del suolo, la Regione finanzia opere per quasi 18 milioni di euro

FIRENZE – In arrivo quasi 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. A deliberarlo la giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il Documento operativo per la difesa del suolo (DODS), che destina a Comuni, Province e Consorzi di bonifica per le annualità 2025, 2026 e 2027 […]

FIRENZE – In arrivo quasi 18 milioni di euro per opere di difesa del suolo. A deliberarlo la giunta regionale toscana che, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato il Documento operativo per la difesa del suolo (DODS), che destina a Comuni, Province e Consorzi di bonifica per le annualità 2025, 2026 e 2027 un totale di 17.913.919 euro per la progettazione, la realizzazione o il completamento di numerose opere per la difesa del suolo distribuite su tutto il territorio regionale. In particolare per l’area fiorentina sono state inserite sei opere per un investimento complessivo di 2.300.000 euro e per la provincia di Prato quattro opere per un investimento complessivo di 2.665.000 euro

“La difesa del suolo è senza dubbio una priorità per il Governo regionale, lo è stata nei cinque anni appena trascorsi e lo sarà nella nuova legislatura, – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – il contrasto ai cambiamenti climatici è una partita che si gioca su più fronti: dobbiamo certo ridurre le emissioni, ma anche rendere il territorio più resiliente e pronto ad accogliere eventi di portate decisamente maggiori rispetto a quanto eravamo abituati a vivere in passato. Con questo atto forniamo a Comuni, Province e Consorzi i fondi per portare avanti le opere principali di cui ciascun territorio ha bisogno per fronteggiare questa nuova criticità”.

“Proprio perché la crisi climatica porta eventi meteo sempre più estremi e imprevedibili – ha aggiunto l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni – provoca fenomeni come frane, alluvioni e dissesto idrogeologico che mettono sotto pressione il nostro territorio generando disagi ma anche vere e proprie situazioni di pericolo per i cittadini. Per questo, mentre da una parte mettiamo in atto strategie di transizione ecologica, dall’altra è indispensabile rendere i territori più resilienti. E in questa logica che si inseriscono gli interventi che oggi finanziamo: opere concrete per la riduzione del rischio, che confermano e dimostrano con i fatti l’impegno della Regione Toscana al fianco dei Comuni e degli enti territoriali per la difesa del suolo e la tutela delle nostre comunità”.