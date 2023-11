Diocesi di Firenze e Caritas: aperta una raccolta fondi a favore della popolazione alluvionata di Campi Bisenzio

FIRENZE – Davanti alla devastazione provocata dall’alluvione che ha messo in ginocchio alcune zone della Toscana, la Diocesi di Firenze ha organizzato con la Caritas diocesana, e il sostegno di Radio Toscana a Toscana Oggi-Osservatore toscano, una raccolta fondi a favore delle famiglie della diocesi che hanno subito danni nelle zone più duramente colpite dalle inondazioni. Per questo è stato attivato un conto corrente dove chiunque vorrà potrà fare una donazione in denaro, indicando come causale “Sostegno alla popolazione alluvionata Diocesi Firenze”. I fondi verranno destinati da Caritas Firenze alle famiglie che hanno perso tutto e che in questo momento sono più bisognose di aiuti. Inoltre, su invito dell’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, le parrocchie della diocesi potranno finalizzare la raccolta delle offerte di domenica 12 novembre sempre a favore degli alluvionati e far arrivare quanto raccolto direttamente alla Caritas diocesana.

“La situazione attuale che Campi Bisenzio si trova a dover vivere è veramente pesante per tutti, sia per chi ha subito l’alluvione direttamente e ha perso tutto, sia anche per coloro che vorrebbero aiutare e non sanno da dove cominciare, – dice don Marco Fagotti, parroco di Santo Stefano e vicario foraneo del Vicariato di Campi Bisenzio – il primo sentimento è stato quello della disperazione, ma poi, per fortuna, c’è stato un grande movimento di solidarietà che ci ha risollevato. Non dobbiamo però dimenticare che gran parte del paese è sott’acqua, in modo particolare la parrocchia del Sacro Cuore che, in questo momento è sommersa, così come tutta quella zona. È bello però vedere, nelle strade oltre il fango, dove non c’è più acqua, grande solidarietà anche da parte di tanti giovani che portano speranza e fiducia e spalano mentre cantano. Quando tutta l’acqua sarà andata via dalle abitazioni e dalle parrocchie ci metteremo a ricostruire. I danni sono incalcolabili, ci sono tante famiglie che si sentono perse, ma spero che la grande generosità che fa parte del nostro popolo la possano sperimentare tutte le persone che ora sono nel bisogno. Ci siamo messi accanto agli altri per liberare le case e le strade, il nostro popolo si è sempre rialzato dalle macerie e sono convinto che ci rialzeremo anche questa volta”.

È possibile fare la donazione tramite bonifico bancario intestato a: Caritas Diocesana, Arcidiocesi di Firenze IBAN: IT66 D010 3002 8290 0000 0173 594 – Conto corrente postale 22547509 intestato a Arcidiocesi Firenze Caritas Firenze – Codice fiscale 94019430480.