Dipendenti Knorr-Bremse volontari per un giorno nel parco di Villa Montalvo insieme agli Angeli del Bello e al Comune

CAMPI BISENZIO – Oltre 150 dipendenti Knorr-Bremse Rail Systems Italia hanno partecipato al “KB Volunteering Day”, la giornata di volontariato aziendale che ogni anno coinvolge le persone del gruppo Knorr-Bremse in iniziative a favore delle comunità locali. L’edizione 2026 si è svolta a Villa Montalvo, dove l’azienda ha collaborato con la Fondazione Angeli del Bello e il Comune di Campi Bisenzio per realizzare un importante intervento di riqualificazione del parco e delle strutture presenti al suo interno. Nel corso della giornata, i volontari hanno effettuato attività di pulizia delle aree verdi, raccolta dei rifiuti, manutenzione e verniciatura delle panchine esistenti. Un intervento particolarmente significativo ha riguardato la rimozione dei graffiti presenti sugli edifici del parco e la successiva tinteggiatura delle superfici, restituendo decoro e valore a spazi quotidianamente vissuti dalla cittadinanza. È stata inoltre completamente ritinteggiata una struttura utilizzata dagli anziani del territorio per attività ricreative e di aggregazione, contribuendo a rendere l’ambiente più accogliente e funzionale per la comunità.

Nelle attività di recupero e rimozione dei graffiti, i dipendenti Knorr-Bremse sono stati affiancati dai “Custodi del Bello£, un progetto della Fondazione Angeli del Bello Ets, persone in condizioni di fragilità sociale, italiane e straniere, che attraverso la cura di spazi pubblici come parchi, giardini, strade e piazze intraprendono un percorso di reinserimento sociale e lavorativo. La collaborazione tra i volontari aziendali e i “Custodi del Bello” ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, trasformando un intervento di riqualificazione urbana in un’occasione concreta di inclusione e valorizzazione delle persone. Da oltre 120 anni, Knorr-Bremse è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti e di altri sistemi di bordo per veicoli ferroviari, contribuendo a rendere il trasporto pubblico sempre più sicuro, efficiente e sostenibile. Accanto alla propria attività industriale, il Gruppo promuove da sempre numerosi progetti di responsabilità sociale d’impresa a livello internazionale. E nel solo 2025, più di 1.000 dipendenti del Gruppo Knorr-Bremse hanno partecipato a oltre 50 progetti di volontariato e responsabilità sociale nei settori dell’educazione, della tutela ambientale, della salute e della coesione sociale, confermando l’impegno dell’azienda nel generare valore non solo per i clienti e i partner, ma anche per le comunità in cui opera.

“Ringrazio Knorr-Bremse Rail Systems Italia, la Fondazione Angeli del Bello e tutti i lavoratori che hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla cura di Villa Montalvo. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante la collaborazione per valorizzare il patrimonio comune e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – come amministrazione comunale siamo felici che, per il secondo anno consecutivo, Knorr-Bremse abbia scelto Campi Bisenzio per la propria Giornata di Volontariato. È un segnale di attenzione verso il territorio che apprezziamo profondamente e che auspichiamo possa essere d’esempio per tante altre realtà produttive”. “Il “KB Volunteering Day” rappresenta un momento importante per tutta la nostra organizzazione perché ci permette di tradurre in azioni concrete i valori di responsabilità, collaborazione e attenzione alle comunità che caratterizzano il nostro modo di fare impresa, – ha aggiunto Simone Mantero, Ceo di Knorr-Bremse Rail Systems Italia – siamo orgogliosi della straordinaria partecipazione delle nostre persone e della collaborazione con realtà come la Fondazione Angeli del Bello e il Comune di Campi Bisenzio che rendono possibili iniziative capaci di lasciare un segno positivo e duraturo sul territorio”. “Grazie a Knorr-Bremse che con i suoi 150 dipendenti ci ha aiutato a rigenerare il parco e al Comune di Campi Bisenzio che ci ha aiuto a organizzare gli interventi, – ha concluso Alessandra Zecchi coordinatrice di Angeli del Bello – non è scontato che un’azienda abbia una tale sensibilità alla cura dei beni comuni. Grazie di cuore”.