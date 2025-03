Distrutta la staccionata lungo la pista ciclabile

CALENZANO – I vandali hanno distrutto la recinzione di legno lungo la pista ciclabile di via dei Tigli e poi hanno l’hanno buttata nel torrente Garille. L’atto vandalico è stato compensato dal gesto di alcuni cittadini che hanno recuperato la staccionata in modo da non disperderla. La Vab, allertata dal Comune, ha delimitato con nastro rosso l’area. “Sembra assurdo che qualcuno utilizzi tempo ed energie per danneggiare così un bene comune – commenta l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone – e non ci sono parole per commentare il gesto inqualificabile. Appena abbiamo saputo dell’atto vandalico abbiamo attivato gli uffici comunali per il ripristino della recinzione. Fortunatamente grazie al senso civico di alcune persone, che hanno recuperato e messo da parte il materiale divelto, tutti i pali tranne uno potranno essere riutilizzati, limitando pertanto il danno. A queste persone va il ringraziamento dell’amministrazione: è confortante sapere che i cittadini, e per fortuna sono la grande maggioranza, si attivino non solo per segnalare ma anche per intervenire a tutela dei beni di tutti”.