Docenti, genitori e studenti protestano contro la dirigenza del Comprensivo Falcone e Borsellino

SESTO FIORENTINO – Oltre 300 persone tra insegnanti, genitori, studenti, personale Ata, hanno partecipato questo pomeriggio ad una manifestazione promossa dalla Flc Cgil per chiedere “un grande cambiamento” nella dirigenza scolastica del Comprensivo Falcone e Borsellino che comprende le scuole per l’infanzia, le primarie Radice, Villa La Fonte, Villa San Lorenzo e la secondaria di primo grado Giuseppe Pescetti. I manifestanti si sono ritrovati nel pomeriggio alle 18 davanti alla scuola Pescetti in via Diaz e da lì sono partiti in corteo accompagnati dalla banda Champs sur le Bisance per raggiungere piazza Vittorio Veneto davanti al Comune. Bambini e famiglie hanno sfilato con cartelli e striscioni inneggianti il cambiamento per una scuola che funzioni. “In questi anni la scuola, le famiglie hanno vissuto momenti difficili dove è mancato il dialogo – ha detto Emanuele Rossi della Flc Cgil – per sette anni dal settembre 2019 quando il comprensivo ha visto l’arrivo della attuale dirigente, docenti e personale Ata hanno cercato di dare un contributo alla situazione attraverso un dialogo per fornire situazioni di miglioramento e di confronto. C’è sempre stato il tentativo di dare un contributo a superare le difficoltà che il comprensivo ha subito. Ancora oggi il Comprensivo Falcone e Borselli sta vivendo una situazione complicata dal punto di vista organizzativo”. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta in Comune dal sindaco Damiano Sforzi e dall’assessora alla politiche educative Chiara Meriggi.



Nel corso dell’incontro, sindaco e assessora hanno tenuto a ricordare, per doverosa chiarezza e correttezza istituzionale, che i temi sollevati esulano totalmente dalle dirette competenze del Comune. L’Amministrazione crede fermamente nel valore della sinergia con le istituzioni scolastiche e continuerà a promuovere e sostenere ogni forma di collaborazione possibile per il bene delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.

Sindaco e assessore hanno ascoltato con attenzione i bisogni e le preoccupazioni dei promotori, riportate anche in un documento redatto dal sindacato che illustra i motivi della manifestazione e, nel rispetto dei ruoli e nel pieno spirito di collaborazione con le istituzioni scolastiche, si sono impegnati ad agevolare il confronto costruttivo, convinti che esso, insieme ai canali di dialogo quotidiani, siano lo strumento più efficace per trovare risposte condivise, rendendo non necessarie forme di mobilitazione così accese per far sentire la propria voc

L’auspicio è che si possa continuare a lavorare insieme, uniti dall’obiettivo comune di garantire il miglior futuro possibile alla nostra comunità scolastica, in un clima di fiducia e collaborazione reciproca.