Domenica 12 Misericordia di Campi Bisenzio, Fratres e San Lorenzo in campo per ricordare Filippo Biagiotti

CAMPI BISENZIO – Filippo Biagiotti, membro del Magistrato della Misericordia di Campi Bisenzio e vice-presidente del gruppo Fratres, ci ha lasciati lo scorso aprile. A soli 52 anni e quando la primavera era sbocciata da poco. Una notizia ferale prima di tutto per i suoi familiari, ma anche per il mondo dell’associazionismo, di cui aveva sempre fatto parte. Da qui il desiderio di ricordare la sua figura, in una giornata di sport e condivisione, nata grazie alla collaborazione fra le due realtà di cui Filippo faceva parte attivamente, Misericordia e Fratres, e San Lorenzo, la squadra di calcio che ha i propri impianti attigui alla chiesa. L’appuntamento è per domenica prossima, 12 ottobre, per quello che è stato denominato come primo “Memorial Filippo Biagiotti”. Con questo programma: alle 15 ritrovo, alle 16 ingresso delle squadre in campo, alle 16.30 calcio d’inizio, alle 18 premiazioni e alle 19 apertura dell’Oratorio di San Lorenzo, dove prima della cena a buffet, sarà presentato il progetto della Misericordia “Insieme verso l’autonomia” (costo della cena 15 adulti, 10 euro bambini bevande incluse, necessaria la prenotazione al numero 333 7528159).