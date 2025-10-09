CAMPI BISENZIO – Filippo Biagiotti, membro del Magistrato della Misericordia di Campi Bisenzio e vice-presidente del gruppo Fratres, ci ha lasciati lo scorso aprile. A soli 52 anni e quando la primavera era sbocciata da poco. Una notizia ferale prima di tutto per i suoi familiari, ma anche per il mondo dell’associazionismo, di cui aveva sempre fatto parte. Da qui il desiderio di ricordare la sua figura, in una giornata di sport e condivisione, nata grazie alla collaborazione fra le due realtà di cui Filippo faceva parte attivamente, Misericordia e Fratres, e San Lorenzo, la squadra di calcio che ha i propri impianti attigui alla chiesa. L’appuntamento è per domenica prossima, 12 ottobre, per quello che è stato denominato come primo “Memorial Filippo Biagiotti”. Con questo programma: alle 15 ritrovo, alle 16 ingresso delle squadre in campo, alle 16.30 calcio d’inizio, alle 18 premiazioni e alle 19 apertura dell’Oratorio di San Lorenzo, dove prima della cena a buffet, sarà presentato il progetto della Misericordia “Insieme verso l’autonomia” (costo della cena 15 adulti, 10 euro bambini bevande incluse, necessaria la prenotazione al numero 333 7528159).
Domenica 12 Misericordia di Campi Bisenzio, Fratres e San Lorenzo in campo per ricordare Filippo Biagiotti
